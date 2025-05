Risorse insufficienti per l'ospedale Saint Charles di Bordighera, Trucchi: "Un problema da affrontare con chiarezza politica e amministrativa!"

"Leggo l'articolo molto preciso dedicato oggi alla gestione dell'ospedale di Bordighera e non posso fare a meno di essere molto preoccupato". Ad intervenire con alcune riflessioni è Giuseppe Trucchi, consigliere comunale di Bordighera del gruppo 'Insieme'.



"Dopo un bando di gara regionale del 2018 - spiega Trucchi - e successivi cinque anni di polemiche e di dubbi avveniva la firma del contratto. A distanza di un anno oggi emerge la problematica che io evidenzio da molto tempo e cioè che il piano economico finanziario deve essere rivisto perchè insufficiente. Veniamo a sapere che le risorse economiche per la gestione secondo quanto riportato nell'articolo sarebbero sufficienti sino a metà anno 2025 e che quindi bisognerebbe raddoppiare il budget di spesa. Contemporaneamente abbiamo saputo qualche settimana fa che ASL1 per il secondo trimestre 2025 deve affrontare una situazione di deficit".



"A questo punto il problema deve essere affrontato con chiarezza politica e amministrativa. Se le risorse non bastano in che modo verrà garantito l'attuale esercizio e perchè non si è mai ascoltato chi già anni fa evidenziava la necessità di approfondire la sostenibilità economico finanziaria????? Dai dati riportati nell'articolo vedo anche che il reparto di Medicina è forse quello che offre il maggior numero di ricoveri e confermo quello di cui avevamo già parlato nella commissione sanità del Comune di Bordighera e cioè che si tratta di un servizio importante che va migliorato e intensificato. Quali sono le intenzioni al proposito? Comunque nei prossimi giorni chiederò la convocazione della Commissione convinto che Sindaco e Consiglieri di Bordighera capiscano la delicatezza della situazione".