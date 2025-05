Esercito, Berrino (FdI): auguri a uomini e donne che servono Patria "A loro va il nostro più profondo ringraziamento"

"In occasione del 164esimo anniversario dell'Esercito Italiano, desidero esprimere il più sentito augurio di buon compleanno a tutti gli uomini e le donne che, con coraggio, dedizione e spirito di sacrificio, ogni giorno servono la nostra Patria. Il loro impegno, in Italia e all'estero, rappresenta un esempio di valore, disciplina e amore per il Paese. A loro va il nostro più profondo ringraziamento per il lavoro svolto nella difesa della libertà, della sicurezza e della pace. Grazie di cuore per il servizio che rendete alla nazione. Viva le Forze Armate, viva l'Esercito Italiano, viva l'Italia!". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino.