Sanremo celebra i 125 anni della Loggia Mazzini: convegno al Cinema Centrale con Cecchi Paone, Mola e Fucini (Foto)

È in corso questa mattina al Cinema Centrale di Sanremo l’evento celebrativo per i 125 anni dalla fondazione della Loggia Mazzini, promosso dall’Associazione culturale “Giuseppe Mazzini”. Un appuntamento di grande valore storico e culturale, che vede la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e che si inserisce nel più ampio percorso di riscoperta delle radici democratiche e mazziniane della città.

Le celebrazioni si sono aperte alle ore 9 con la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato a Orazio Raimondo, figura centrale della storia politica locale, in corso Trento Trieste. Un gesto simbolico, per onorare la memoria e i valori che hanno ispirato generazioni di cittadini impegnati per la libertà e la giustizia sociale.

Alle 10, è iniziato il convegno dal titolo "La Loggia Mazzini di Sanremo, dall'Ancien Régime alla modernità: eventi e personaggi". Sul palco del Teatro Centrale sono intervenuti il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, il professor Aldo A. Mola, tra i più autorevoli storici italiani della massoneria e del Risorgimento, e l’avvocato Luca Fucini, con riflessioni sull’evoluzione storica della loggia sanremese e il ruolo svolto da alcuni suoi protagonisti nel contesto locale e nazionale.

L’evento intende sottolineare l’importanza della Loggia Mazzini non solo come struttura massonica, ma come vero e proprio presidio di pensiero progressista e impegno civile, radicato nella storia di Sanremo e ancora oggi attivo nella promozione dei valori democratici.

Un’occasione per rileggere la storia cittadina attraverso le lenti del pensiero mazziniano e per rinnovare l’impegno verso una società più giusta, libera e consapevole.