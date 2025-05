Sanremo: entro settembre il via ai lavori della rotonda di San Martino, verrà anche riqualificato il parco di Villa Mercede

Dovrebbero scattare a settembre i lavori per la realizzazione della rotonda di San Martino, all’incrocio tra corso Cavallotti, via della Repubblica e via Lamarmora. L’obiettivo è quello di concludere i lavori della rotonda entro l’anno in corso e verranno eseguiti da Portosole, visto che si tratta di lavori a scomputo della costruzione del futuro albergo a 5 stelle dell’approdo turistico matuziano.

Si tratta di un lavoro molto importante in un luogo critico della nostra città, dove si verificano continui incidenti stradali. Con i lavori della rotonda, come avvenuto per quella della Foce, è prevista una riqualificazione dell’intera area di San Martino, con migliorie all’aspetto estetico e funzionale a verde e panchine, compatibilmente con gli spazi in modo da dare più sicurezza e vivibilità alla zona.

Il costo complessivo dell’opera è di 400mila euro ed i tempi di realizzazione sono pensati in circa 4 mesi. Successivamente è previsto anche l’intervento di congiunzione tra via Gavagnin e via Vesco, che produrrà un nuovo sbocco viario tra il centro della città e la periferia Est.

Contestualmente è prevista anche la riqualificazione totale di Villa Mercede. Oltre all’intervento da quasi quattro milioni, infatti, il Comune ha ottenuto un contributo da 400mila euro dalla Regione per la ristrutturazione del parco esterno, che sarà aperto al pubblico e a corredo della parrocchia. “Un intervento di riqualificazione importante – ha commentato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella – per regalare al quartiere di San Martino un luogo pubblico fruibile da tutti e anche ai frati della Parrocchia, sempre molto attivi sul territorio”.