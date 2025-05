Valle Argentina, da lunedì ecco il medico di prossimità 

Da lunedì 5 maggio riprenderà l’attività dei medici di medicina generale in Valle Argentina, per tre ore al giorno dal lunedì al venerdì eccetto il mercoledì. Si tratta del cosiddetto medico di prossimità’, il quale a rotazione nei vari borghi, potrà ricevere i pazienti come un normale medico di famiglia. I comuni interessati sono al lavoro nel comunicare gli orari di ricevimento dei medici.



“Al bando pubblicato da Asl1 hanno risposto sei medici, i quali a partire da lunedì ripristineranno la consueta attività del medico di famiglia a Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora. Colgo l’occasione - aggiunge il DSS di Asl1 Dott.Fabrizio Polverini - per ringraziare i sindaci della Valle Argentina per il supporto e la sinergia”.