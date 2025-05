“Là dove sventola il cuore”: gli Sbandieranti e Musici del Libero Comune Marinaro di Ventimiglia al Trofeo Marzocco (Foto)

I colori e l’orgoglio di Ventimiglia hanno brillato sotto il cielo di Firenze, dove gli Sbandieranti e Musici del Libero Comune Marinaro hanno partecipato con onore e passione al prestigioso Trofeo Marzocco, il celebre torneo di sbandieratori organizzato dai maestri storici Bandierai degli Uffizi.

In una piazza della Signoria gremita e carica di emozione, il gruppo ventimigliese ha saputo farsi notare non solo per la tecnica, ma soprattutto per l’eleganza e l’energia con cui ha saputo trasmettere l’anima del proprio territorio. Una presenza, quella degli sbandieratori e dei musici, che ha reso omaggio alla storia, all’arte e alla cultura del Ponente ligure, portandole nel cuore del Rinascimento fiorentino.

Abbiamo raccolto le parole di Regina Raffaello, responsabile del gruppo e tra le anime più attive del progetto, che racconta con entusiasmo l’esperienza vissuta:

“Partecipare al Trofeo Marzocco è stato per noi un grande onore. Firenze è la culla della bandiera storica, e trovarci qui, tra i migliori gruppi d’Italia, è stato emozionante. Abbiamo sentito forte il senso di appartenenza, soprattutto alle tradizioni che uniscono, raccontano e resistono al tempo.”

Regina sottolinea anche l’alto livello della competizione:

“Montepulciano, Bandierai degli Uffizi e Militia Insignibus Civitatis Astensis sono stati sfidanti di altissimo livello, con cui è stato un piacere confrontarsi. Il rispetto reciproco e la passione condivisa ci hanno arricchiti tantissimo. Abbiamo imparato molto.”

Il gruppo di Ventimiglia ha saputo non solo esibirsi, ma anche rappresentare con dignità e autenticità il patrimonio storico della propria città, ottenendo apprezzamenti da pubblico e giuria.

Un ringraziamento sentito va agli organizzatori del Trofeo Marzocco, i Bandierai degli Uffizi, custodi di una tradizione che continua a vivere grazie alla loro dedizione. E un applauso va anche agli sfidanti Montepulciano e

Militia Insignibus Civitatis Astensis, veri protagonisti di una giornata che ha celebrato bellezza, storia e spirito sportivo.