Sanremo aderisce alla Settimana Nazionale della Celiachia con l’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme”

Il Comune di Sanremo, in occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, aderisce all'iniziativa 'Tutti a tavola, tutti insieme'. Si tratta di servire un pasto senza glutine per tutti i bambini nelle mense delle scuole dell’infanzia e primaria.

“Un’iniziativa molto importante per sensibilizzare e informare le nuove generazioni e le famiglie sul tema della celiachia – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – Questo avverrà attraverso il menù che sarà servito in mensa sia attraverso materiale divulgativo creato ad hoc e messo a disposizione degli insegnanti. Anche da queste iniziative impariamo che la diversità è una ricchezza: una società più inclusiva è una società migliore per tutti”.

Nelle scuole coinvolte della città di Sanremo saranno serviti 2.300 pasti sui 33 mila stimati in tutta la Liguria. “La giornata in cui forniremo il pasto senza glutine sarà lunedì 12 maggio – spiega la nutrizionista Chiara Roncallo – La partecipazione al progetto ‘Tutti a tavola, tutti insieme’ trova il suo razionale nel fatto che all’interno delle scuole abbiamo la presenza di diversi bambini celiaci o con specifiche intolleranze riguardo il glutine, con la conseguente necessità di favorire una maggiore conoscenza e consapevolezza tra i loro coetanei, promuovendo inclusione, rispetto e attenzione verso le esigenze alimentari di ciascuno. In tal senso, si ringrazia sentitamente l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) per tale iniziativa che permette la divulgazione di informazioni su una tematica di grande attualità e rilevanza sociale come la celiachia”.

La celiachia può comparire a qualunque età e colpisce una persona ogni 100. Chi ha questa malattia non può mangiare il glutine, che è una sostanza che si trova in alcuni cereali come il grano e l’orzo. Chi è celiaco non può quindi consumare pasta, pane, biscotti, merendine o torte.

Il progetto è curato a livello nazionale dall’Associazione Italiana Celiachia.