Sanremo, Luisa Repola duetta alla Federazione Operaia con Freddy Colt e Aurora Pulinetti

Prosegue a Sanremo la rassegna musicale “Musica Arti & Mestieri – I Concerti della F.O.S.” al piccolo teatro della Federazione Operaia Sanremese. Questo ciclo di incontri è dedicato al pianoforte a coda recentemente restaurato, ospitando pianisti che possano far risaltare le qualità dello strumento.

Sabato 3 maggio alle ore 18 si terrà il terzo concerto che vede ospite la Maestra Luisa Repola, pianista imperiese con lunga esperienza come solista e come accompagnatrice per cantanti lirici e strumentisti in ambito cameristico.

In questo caso il pianoforte dialogherà con altri due strumenti: il mandolino del “veterano” Freddy Colt e il flauto della giovane Aurora Pulinetti. Verranno proposte pagine classiche di autori come Debussy, Massenet, Donizetti, Gluck, Mascagni e altri, in modo da apprezzare sia il repertorio pianistico sia i duetti tanto in composizioni originali che in trascrizioni d’autore. Non potrà mancare un omaggio ad un musicista matuziano che operò a lungo nei locali del teatrino di Via Corradi: infatti il duo Colt-Repola ha in serbo un brano di Nicodemo Bruzzone, composto nel 1944.

L’iniziativa è voluta dalla Federazione Operaia per offrire alla cittadinanza alcuni momenti di cultura musicale così com’è nella secolare tradizione di questa istituzione sanremese.