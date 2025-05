Ventimiglia: cassoni scarrabili per ingombranti e dispositivi elettronici, ecco la programmazione di maggio

Riprenderà mercoledì 7 maggio il servizio che prevede il posizionamento di due cassoni scarrabili, uno per il conferimento dei rifiuti ingombranti in generale, l’altro per il conferimento dei dispositivi elettronici (RAEE), al fine di ridurre quanto possibile l’intollerabile fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città.

Il servizio segue le modalità previste per il conferimento al Centro di Raccolta e sarà ripetuto ogni primo e terzo mercoledì del mese, secondo una programmazione semestrale, dalle 07.30 alle 11.30.

Si rammenta che possono conferire tutti i cittadini privati, residenti in Ventimiglia, in regola con il pagamento della TARI, che si rechino al luogo indicato con mezzo proprio e documento d’identità, alla presenza di un operatore incaricato.

I cassoni, a cura di Teknoservice, saranno posizionati come segue:

- Mercoledì 7 maggio, Via Vittorio Veneto;

- Mercoledì 21 maggio, Latte – Via della Resistenza