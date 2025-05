Sanremo: per la 'Festa della Mamma' iniziativa dello Zonta Club per il futuro delle giovani donne

Ancora una volta le socie dello Zonta Club di Sanremo promuovo un’iniziativa per promuovere lo Stato delle donne , e questa volta in favore dell’istruzione e della borsa di studio che annualmente viene concessa dal club a favore di una studentessa di un istituto sanremasco.

Lo Zonta sarà davanti al cinema Centrale in via Matteotti a Sanremo, il 10 di maggio prossimo dalle 9 alle 16,30. Si potranno acquistare delle piante e sarà un piccolo gesto ma che ha grande importanza per il futuro delle giovani donne e che offrirà l’opportunità di festeggiare la festa della mamma in modo concreto, la festa di tutte le mamme, anche di quelle donne che hanno dedicato la vita all’insegnamento o all’aiuto dei più deboli,