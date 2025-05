Badalucco, chiusura a fasce orarie della strada per Meosu dal 5 maggio: al via i lavori del secondo stralcio di messa in sicurezza

Nuove modifiche alla viabilità in arrivo a Badalucco. A partire da lunedì prossimo e fino al termine dei lavori, un tratto della strada comunale in località Fraitusa sarà chiuso al traffico veicolare nelle fasce orarie comprese tra le 8 e le 17, dal lunedì al venerdì. La strada sarà invece riaperta al transito, dalle 17 alle 8 e durante il weekend e i festivi. Il provvedimento, reso noto con l’ordinanza firmata dal vicesindaco Daniele Prevosto, è legato all’avvio del secondo stralcio dell’importante intervento di messa in sicurezza della strada di accesso alla località Meosu.

I lavori, affidati alla ditta CPC S.r.l., rientrano nel progetto di delocalizzazione del ponte o di adeguamento idraulico dell’attraversamento sul torrente Argentina, in un’area particolarmente colpita dai danni dell’alluvione del 2020. Il secondo stralcio prevede l’installazione di barriere di protezione e opere di completamento strutturale volte a garantire la stabilità e la sicurezza dell’intero tracciato. L'intervento segue il completamento del primo stralcio, che ha già visto la realizzazione di muri di contenimento e lavori sul fondo stradale.

L’ordinanza prevede anche il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo il tratto interessato. Il personale della Polizia Locale, insieme agli altri organi di pubblica sicurezza, è incaricato della vigilanza per garantire il rispetto delle disposizioni. Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a organizzare i propri spostamenti in base agli orari di chiusura. L’intervento, dal valore complessivo di 800.000 euro, rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza stradale e la resilienza infrastrutturale del territorio.