Allestimenti floreali più belli della Liguria, Perinaldo si piazza secondo a 'Borghi in fiore' (Foto)

Perinaldo sul podio alla terza edizione di 'Borghi in fiore', contest social dedicato agli allestimenti floreali più belli della Liguria promosso dall'assessorato al Turismo di Regione Liguria con la collaborazione del Distretto Florovivaistico Ligure. Il paese che si trova a cavallo tra le valli dei torrenti Verbone e Merdanzo si piazza, infatti, secondo dopo Millesimo che ha vinto con oltre 2mila like.

Perinaldo si distingue per i numerosi punti d’interesse storico-culturale di valore. E', infatti, il paese di Gian Domenico Cassini, l’astronomo del Re Sole, il figlio più illustre del piccolo borgo. L’intensa attività dello scienziato, protagonista anche nel campo della biologia, è documentata nel museo Gian Domenico Cassini e nell’Osservatorio astronomico comunale, che propone ad appassionati e curiosi incontri a tema e serate di apertura pubblica. Lungo via G.D. Cassini, numerosi murales e un sistema solare in scala compongono un interessante museo all’aperto. Su piazza E. Croesi affaccia la parrocchiale di S. Nicolò del XII secolo. Una rete di percorsi escursionistici collega Perinaldo con i centri vicini. Nei ristoranti del borgo, invece, è possibile assaggiare i prodotti tipici, come il carciofo di Perinaldo, presidio Slow Food, l’olio extravergine di Oliva Taggiasca e il vino Rossese di Dolceacqua.

Sono stati otto, due per ogni provincia di cui uno costiero e uno dell’entroterra, i comuni che si sono sfidati a colpi di like sulle foto postate sul profilo Facebook di Regione Liguria: per la provincia di Imperia oltre a Perinaldo ha partecipato anche Cervo, per quella di Savona Borgio Verezzi e Millesimo, per la Città metropolitana di Genova Santa Margherita Ligure e Santo Stefano d'Aveto mentre per la provincia della Spezia Ameglia e Varese Ligure. Tutte queste località sono state scelte perché erano in possesso dei requisiti per la domanda di accesso al contest: avere almeno una Bandiera Blu o una Bandiera Arancione o essere riconosciuto tra “I Borghi più belli d'Italia". Alla fine, però, hanno avuto la meglio Millesimo, Perinaldo e Varese Ligure.