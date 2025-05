“Acque conformi” ma la balneazione è vietata: scatta l’indagine dei vigili a Sanremo

Controlli in corso Trento Trieste da parte della Polizia Locale di Sanremo, nella giornata di ieri, a seguito dell’esposizione di un cartello da parte di uno stabilimento balneare. Il messaggio, visibile all’ingresso del lido, recitava a grandi lettere “Acque di balneazione conformi”, lasciando intendere la piena sicurezza del tratto di mare antistante. Tuttavia, il tratto di costa in questione, compreso tra Porto Vecchio e Portosole, è ufficialmente interdetto alla balneazione per tutta la stagione 2025.

La classificazione come “acque di qualità scarsa” da parte della Regione Liguria, infatti, basata su analisi pluriennali dell’Arpal, vieta ogni attività in mare, almeno fino alla risoluzione delle criticità ambientali.

Gli agenti del Comando municipale, guidati dal comandante Fulvio Asconio, sono quindi intervenuti nella tarda mattinata di ieri su segnalazione di cittadini e in coordinamento con la Capitaneria di Porto. Secondo quanto ricostruito, il cartello esposto – in cui si faceva riferimento a presunte analisi datate 8 aprile – è stato ritenuto ambiguo.

La scritta principale, ben visibile, poteva indurre i bagnanti a ritenere la balneazione autorizzata, nonostante il divieto regionale. Proprio per questo, al termine del sopralluogo, la Polizia Locale ha avviato le dovute verifiche documentali e ha diffidato il concessionario dal consentire la balneazione.

Ora si attende l’esito degli approfondimenti: per lo stabilimento, l’episodio potrebbe avere risvolti anche sotto il profilo giudiziario, con ipotesi legate a una comunicazione fuorviante per i bagnanti. Intanto, dal Comune si rinnova l’invito alla massima attenzione e al rispetto delle disposizioni ufficiali in materia di balneazione.