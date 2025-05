Sanità, ecco gli ambulatori dei medici di famiglia aperti dal 1 al 4 maggio

In occasione delle festività primaverili, prendono il via una serie di aperture straordinarie degli ambulatori dedicati alla gestione della bassa complessità di cura.

L’iniziativa ha l’obiettivo di ottimizzare i flussi nei Pronto Soccorso, evitando il sovraccarico delle strutture ospedaliere e garantendo un trattamento più rapido ed efficace per le emergenze più gravi. Gli ambulatori saranno ad accesso diretto, senza prenotazione e gratuito per i cittadini iscritti al Servizio Sanitario della Regione Liguria. Per i non iscritti, è previsto il pagamento di un ticket.

Ecco le aperture dal 1 al 4 maggio 2025:

Distretto di Sanremo

1 maggio

dott.ssa Fabjola Hoxhaj, corso Imperatrice 7, Sanremo - Orari: dalle 8 alle 12

dott. Stefano Luongo, corso Imperatrice 7, Sanremo - Orari: dalle 14 alle 17

dott.ssa Claudia Tibaldi, corso Matuzia 13, Sanremo - Orari: dalle 8 alle 12

dott. Moreno Matani, corso Matuzia 13, Sanremo - Orari: dalle 14 alle 17

dott.ssa Zaharia Veronica, piazza Colombo 4, Sanremo - Orari: dalle 8 alle 12

dott.ssa Zaharia Veronica, piazza Scovazzi, Santo Stefano al Mare - Orari: dalle 14 alle 17

3 maggio

dott.ssa Zaharia Veronica, piazza Colombo 4, Sanremo - Orari: dalle 8 alle 12

dott.ssa Zaharia Veronica, piazza Scovazzi, Santo Stefano al Mare - Orari: dalle 14 alle 17

dott. Moreno Matani, corso Matuzia 13, Sanremo - Orari: dalle 14 alle 17

dott.ssa Fabjola Hoxhaj, corso Imperatrice 7, Sanremo - Orari: dalle 14 alle 17

dott. Stefano Luongo, corso Imperatrice 7, Sanremo - Orari: dalle 8 alle 12

dott.ssa Claudia Russo, corso Orazio Raimondo 23, Sanremo - Orari: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

dott. Enrico Cecchelli, via Garibaldi 63, Rova Ligure - Orari: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

dott.ssa Viviana Lo Bundo, via San Francesco 298, Taggia - Orari: 15 alle 18

dott. Federico Comparato, corso Matuzia 13, Sanremo - Orari: dalle 8 alle 12

4 maggio

dott. Moreno Matani, corso Matuzia 13, Sanremo - Orari: dalle 14 alle 17

dott.ssa Fabjola Hoxhaj, corso Imperatrice 7, Sanremo - Orari: dalle 14 alle 17

dott. Stefano Luongo, corso Imperatrice 7, Sanremo - Orari: dalle 8 alle 12

dott.ssa Claudia Russo, corso Orazio Raimondo 23, Sanremo - Orari: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

Distretto di Imperia



1 maggio

dott. Enrico Bonsignorio, via Bonfante 66, Imperia - Orari: dalle 8 alle 12

dott.ssa Ilaria Delfino, via Carducci 1, Imperia - Orari: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

dott. Carlo Bessone, via Belgrano 3, Imperia - Orari: dalle 14 alle 17

3 maggio

dott.ssa Giada Ghetti, via della Repubblica 29, Imperia - Orari: dalle 8 alle 12

dott. ssa Ilaria Delfino, via Carducci 1, Imperia - Orari: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

4 maggio

dott. Enrico Bonsignorio, via Bonfante 66, Imperia - Orari: dalle 8 alle 12

dott.ssa Ilaria Delfino, via Carducci 1, Imperia - Orari: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

dott. Carlo Bessone, via Belgrano 3, Imperia - Orari: dalle 14 alle 17

Distretto di Ventimiglia

L’assistenza sarà assicurata tramite l’ambulatorio di continuità assistenziale sito presso la Casa di comunità di Bordighera, aperto 24 ore su 24.