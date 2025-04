Regione Liguria potenzia offerta ferroviaria per il 1° maggio. Assessore ai trasporti: "24 treni in più nel nodo genovese e convogli doppi da e per Milano"

24 treni in più nel nodo genovese tra le fermate di Voltri e Nervi durante tutto l’arco della giornata di domani, giovedì 1° maggio, oltre al potenziamento di alcuni collegamenti da Milano verso Genova e viceversa formati da treni Rock in doppia composizione per raddoppiare, di conseguenza, i posti offerti.

Questa la duplice iniziativa messa in campo da Trenitalia su richiesta della Regione Liguria per far fronte al picco di viaggiatori, prevalentemente diretti alla manifestazione Euroflora, previsti per la giornata festiva. L'incremento dell’offerta garantirà un migliore afflusso per cittadini e turisti nell’area metropolitana evitando, al contempo, il sovraffollamento dalle direttrici Savona, La Spezia, Torino e Milano.

“Grazie a questi convogli extra rinforzeremo la mobilità nell’area metropolitana dando la possibilità ai tantissimi visitatori di Euroflora, cittadini e turisti, di raggiungere la manifestazione nel miglior modo possibile – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. D’intesa con Trenitalia abbiamo messo in piedi una programmazione potenziata rispetto a quella prevista nei giorni festivi con treni in ogni fascia oraria dalle 9 del mattino alle 20.39 della sera tra le stazioni di Genova Voltri, Genova Brignole e Genova Nervi. Di questo servizio aggiuntivo gioveranno anche i treni provenienti dalle riviere di Ponente e Levante e, almeno in parte, quelli da Torino e Milano che saranno, a loro volta, implementati con il raddoppio di alcuni treni Rock. Questa duplice azione testimonia l’impegno massimo della Regione Liguria per soddisfare, in qualsiasi contesto, le necessità dell’utenza”.

Questo l’elenco dei treni aggiuntivi:

22802 Genova Nervi 19:36 Genova Brignole 19:52

22808 Genova Brignole 12:25 Genova Voltri 13:04

22810 Genova Brignole 11:25 Genova Voltri 12:04

22812 Genova Brignole 09:25 Genova Voltri 10:04

22814 Genova Brignole 09:00 Genova Voltri 09:37

22815 Genova Voltri 09:56 Genova Brignole 10:35

22837 Genova Voltri 10:56 Genova Nervi 11:48

22843 Genova Voltri 12:26 Genova Nervi 13:18

22844 Genova Nervi 12:36 Genova Voltri 13:34

22847 Genova Voltri 13:26 Genova Nervi 14:18

22848 Genova Nervi 13:36 Genova Voltri 14:34

22849 Genova Voltri 13:56 Genova Nervi 14:51

22852 Genova Nervi 14:36 Genova Voltri 15:34

22853 Genova Voltri 14:53 Genova Nervi 15:45

22856 Genova Nervi 15:36 Genova Voltri 16:34

22859 Genova Voltri 16:26 Genova Nervi 17:18

22860 Genova Nervi 16:33 Genova Voltri 17:34

22863 Genova Voltri 17:26 Genova Nervi 18:18

22864 Genova Nervi 17:36 Genova Voltri 18:34

22867 Genova Voltri 18:26 Genova Nervi 19:18

22868 Genova Nervi 18:37 Genova Voltri 19:35

22871 Genova Voltri 19:26 Genova Nervi 20:18

22873 Genova Voltri 19:56 Genova Brignole 20:35

22876 Genova Nervi 20:39 Genova Brignole 20:55