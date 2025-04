L'erbario di Marco Damele: un viaggio tra storia, tradizione e botanica a Ormea

Dal primo al trentuno di maggio, ogni fine settimana, il suggestivo borgo di Ormea (CN) si trasforma in un punto di incontro per gli appassionati di natura, storia e cultura botanica. Protagonista di questo evento è Marco Damele, scrittore, esperto di piante e custode della tradizione botanica ligure, che presenta la sua mostra intitolata "L'erbario di Marco Damele: La storia, la tradizione e la conservazione botanica". L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per avvicinarsi al mondo vegetale, riscoprendo usanze e pratiche tradizionali legate alle piante, e riflettendo sull'importanza della loro conservazione per il futuro. Il messaggio principale della mostra è chiaro: il rispetto e la salvaguardia della biodiversità sono imprescindibili. Damele, attraverso il suo lavoro, dimostra come la conservazione botanica non sia solo un impegno scientifico, ma anche un atto d'amore verso la natura. Con la sua esposizione, mira a sensibilizzare il pubblico sull'urgenza di preservare le risorse naturali per le generazioni future. L'evento si svolgerà nel cuore di Ormea, un luogo già di per sé ricco di fascino e di storia, che fa da cornice ideale per questa celebrazione della natura. La mostra sarà visitabile nei weekend, offrendo ai partecipanti l'opportunità di immergersi in un'esperienza unica, tra arte, cultura e consapevolezza ambientale. Per chi cerca un modo originale e significativo per trascorrere i fine settimana di maggio, "L'erbario di Marco Damele" è un'occasione imperdibile. Non si tratta solo di una mostra, ma di un viaggio emozionante alla scoperta della relazione profonda e vitale tra l'uomo e il regno vegetale. L’ Inaugurazione sarà giovedì 1 Maggio alle ore 11 presso la Sala Colombo ad Ormea insieme a Marco Damele.