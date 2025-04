Sanremo: a 'La Domenica Letteraria’ Daniela Mencarelli Hoffman con il premiato romanzo ‘Verde mare, blu profondo’

Si terrà domenica 4 maggio, alle ore 16, il quarto incontro della seconda edizione de “La Domenica Letteraria”. Anche questo mese, l’evento sarà spostato, vista l’inagibilità di Villa Luca, presso il Museo Civico di Sanremo, in Piazza Nota 2.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sanremo e dal Circolo Ligustico e curato da Alessio Bellini, vedrà ospite l’autrice Daniela Mencarelli Hoffman, con il suo premiato romanzo “Verde mare, blu profondo”. L’opera vede incrociarsi le storie di un giovane italiano malato terminale e di una ragazzina in fuga dalla Siria, in un crescendo di emozioni, sentimenti e tematiche delicate sulle quali siamo portati a fermarci per riflettere.

Si ricorda che il presente incontro della rassegna letteraria si terrà a Sanremo in Piazza Nota 2 e sarà accessibile sempre a titolo gratuito.