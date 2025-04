Per i 125 anni della Loggia Mazzini di Sanremo, domenica un convegno al Centrale con Mola, Fucini, Cecchi Paone

In occasione dei 125 anni dalla fondazione della Loggia Mazzini di Sanremo, l'Associazione culturale Giuseppe Mazzini organizza per domenica 4 maggio due eventi per celebrare l'importante ricorrenza.

Alle ore 9.00 verrà deposta una corona d’alloro al Monumento a Orazio Raimondo (Corso Trento Trieste, Sanremo).

Alle ore 10.00 si terrà un convegno al Teatro Cinema Centrale dal titolo "La Loggia Mazzini di Sanremo, dall'Ancien Régime alla modernità: eventi e personaggi", con la partecipazione del Dott. Alessandro Cecchi Paone, del Prof. Aldo A. Mola, dell'Avv. Luca Fucini.

La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare. L'ingresso è libero e gratuito.