Bordighera, il plesso “Montale” dell’Isiss Fermi-Polomontale ricorda Ettore Renacci

Il plesso Montale di Bordighera dell’ISISS Fermi-Polo-Montale e in particolare un gruppo di alunni delle classi quinte del RIM (Istituto Tecnico Relazioni Internazionali per il Marketing) e dell’OSA (Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate) hanno accolto con grande senso civico l’opportunità di celebrare, in collaborazione con il Comune di Bordighera, la memoria del concittadino Ettore Renacci, partigiano ucciso nel campo di Fossoli. La partecipata cerimonia ha avuto luogo a Bordighera in Via Nazario Sauro; dopo l’intervento delle autorità i ragazzi del Montale hanno letto un testo da loro selezionato, con l’ausilio delle docenti, per ricordare con le parole di Primo Levi il sacrificio di chi ha lottato per la libertà, la poesia è qui di seguito riprodotto:

“Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici: Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango che non conosce pace che lotta per mezzo pane che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome senza più forza di ricordare vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato: vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore stando in casa andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.”