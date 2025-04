Tenda bis, fumata grigia di Anas sulle parole del sindaco Jean Pierre Vassallo: "Dati ampiamente inesatti"

Sembrava fatta. E soprattutto troppo bello. E invece no, la vicenda del Tenda bis è destinata ad essere cosa sofferta. Fino alla fine. Di ieri il tanto atteso annuncio da parte francese, comunicato dal sindaco di Tenda, Jean Pierre Vassallo, il quale indicava nel 27 giugno la data di riapertura del collegamento tra i due Paesi dopo quasi 5 anni di stop. Gli abbiamo creduto. D'altra parte come non farlo visto che citava come fonte il portavoce del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d'Oltralpe, Philippe Tabarot.Proprio lui, insieme con il nostro Matteo Salvini sarebbero saliti ai monti per il tanto atteso taglio del nastro.

Confessiamo: la prima cosa che ci è venuta in mente è se sarebbe davvero stato opportuna un'inaugurazione in pompa magna dell'interminabile opera, ma poi abbiamo cancellato il pensiero guardando oltre: fate quel che volete, purché apriate il tunnel. E invece no. In serata l'inattesa nota di Anas, piombata nelle redazioni come doccia fredda: "Si precisa che il Commissario straordinario Nicola Prisco e Anas, nel rispetto del cronoprogramma, stanno lavorando per consentire l’apertura al traffico della nuova canna del tunnel Tenda nei tempi previsti e concordati nel corso dell'ultima Cig". Che significa tutto, o niente: da una parte il sindaco francese che parla con le parole della gente, dall'altra il commissario prefettizio e l'ente stradale che usano l'italico politichese.

Perché "i tempi ed i modi previsti e concordati nel corso dell'ultima Cig" non smentisce del tutto la data del 27 aprile annunciata da Vassallo. Semmai potrebbero spostarla di tre giorni, dato che nell'incontro era indicato "entro la fine di aprile" il via alle auto. La modalità? Vassallo ha annunciato quella "cantiere", come voleva fare il governo italiano a fine dicembre: passaggio a senso unico alternato regolato da semaforo, con tanto di auto "safety car" a fare da scorta alla colonna. E transito ad orari: di notte si continuerebbe a lavorare. Ed è qui che Anas si spinge oltre: "Gli articoli che riportano le dichiarazioni sopra citate si riferiscono a dati tecnici sulla modalità di apertura che sono ampiamente inesatti". Senza indicare quali siano questi dati.

Insomma, se la data non è del tutto smentita, resta da capire quale sarà la modalità di passaggio all'interno della seconda, nuovissima canna. Un nuovo giorno è sorto, vediamo se qualcuno sarà più chiaro. Io speriamo che me la cavo.