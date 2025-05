Scomparsa di Pino Longo: il ricordo e le parole di affetto di Simona la sua compagna di vita

A distanza di un mese dalla morte di Pino Longo ecco le parole di ringraziamento e di affetto che Simona la sua compagna di vita ha voluto rivolgere a tutti coloro che le sono stati vicino e che sono stati vicino ai suoi figli in questo tragico momento.

“Chi mi conosce sa che non sono brava con le parole quando devo esprimere dei sentimenti. Da quel maledetto pomeriggio la mia vita e quella dei miei figli è irrimediabilmente cambiata. Pino era un ragazzo pieno di vita, un marito ed un padre devoto, un figlio premuroso e un amico altruista. Forse un giorno impareremo a convivere con la sua assenza, forse impareremo a convivere con questo dolore. Ma tutto l’affetto, l’amicizia ed il bene che Pino ha fatto in questa vita, tutta la sua bontà ed il suo altruismo, hanno lasciato un segno indelebile. Nella ricorrenza del primo mese dalla sua morte io e miei figli vogliamo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino, che ci hanno aiutato, emotivamente materialmente ed economicamente. Vogliamo ringraziare tutti coloro, amici e conoscenti, per la solidarietà che si è messa in moto per sostenere me e i miei figli in questo momento di dolore e difficoltà. Vogliamo ringraziare anche le tante persone, che pur non conoscendoci, con bontà ed altruismo si sono unite alla solidarietà. Voglio ringraziare Pino che era tutta la mia vita, perché se tutte queste persone si sono strette intorno a me ed ai suoi figli è grazie all’uomo meraviglioso che lui era ed a quello che ha lasciato su questa terra. Ti vogliamo tanto bene papà".