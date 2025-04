Santo Stefano al Mare, anche quest'anno Comune e scuola primaria al progetto 'Echo-Schools Bandiera Verde' con l’obiettivo del nono anno (Foto)

Anche quest'anno le cinque classi del plesso della scuola primaria di Santo Stefano al Mare, dell’Istituto Comprensivo Pastonchi, aderiscono al progetto Bandiera Verde di Eco- Schools promosso da FEE Italia a livello nazionale. “Il progetto di quest’anno – spiega il Maestro Roberto Iacono - che vede coinvolti un totale di 73 bambini, si pone come finalità quella di avvicinare gli alunni alla conoscenza del mare come ecosistema complesso e indispensabile, da tutelare dalla minaccia delle attività antropiche (dall'inquinamento, allo sfruttamento, ai cambiamenti climatici). L’idea progettuale si propone di infondere una 'cultura del mare' facendo conoscere gli organismi marini e le loro caratteristiche peculiari. Il percorso che si intende intraprendere non è meramente teorico, ma caratterizzato dalla possibilità di far fare agli alunni esperienze pratiche in modo che non si sentano discenti passivi, ma attori coinvolti in prima persona nelle proposte. Lo scopo è quello di farli appassionare agli argomenti trattati stimolando la curiosità e che facciano proprie le informazioni apprese. Infine, si vuole diffondere il concetto di quanto sia importante tutelare l’ambiente e le risorse del proprio territorio, ricco di tradizioni".

“L’amministrazione comunale - commenta l’Assessore Maria Teresa Garibaldi - ha supportato questa iniziativa meritoria, fornendo anche idee da attuare, infatti, con il consigliere delegato all’Ambiente Remo Ferretti, abbiamo proposto la biopasseggiata, lo snorkelig, la gita al Santuario Pelagos e l’incontro a scuola con i biologi. Tutte iniziative volte a coinvolgere i ragazzi in modo attivo ed educarli alla cultura del mare, crescendo, in questo modo, cittadini attenti, rispettosi dell’ambiente. Un ringraziamento ai nostri insegnanti ed ai nostri studenti che si sono impegnati, dando un segnale concreto verso un futuro più consapevole e responsabile".

Questi gli obiettivi:

• Conoscere il mare in quanto ecosistema e patrimonio di vita;

• Sviluppare un atteggiamento empatico verso l’ambiente marino;

• Conoscere gli esseri e le piante che vivono nel mare;

• Comprendere le cause che provocano l’inquinamento del mare;

• Comprendere le principali norme di tutela di un ambiente naturale;

• Conoscere le principali caratteristiche del mare e della pesca;

• Promuovere norme di comportamento responsabile nell’uso delle risorse del proprio territorio;

• Considerare l’ambiente come un bene da conoscere, amare e rispettare.