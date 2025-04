Dopo 30mila miglia in solitaria, Alessandro Tosetti è arrivato a Sanremo (Foto e video)

Dopo quasi quattro mesi di navigazione in solitaria intorno al mondo, oltre 30.000 miglia percorse e un avventuroso attraversamento dell’Atlantico culminato con un inaspettato incontro con un branco di orche nello Stretto di Gibilterra, Alessandro Tosetti è finalmente arrivato oggi a Sanremo, intorno alle ore 14, a bordo della sua barca a vela Aspra.

L’approdo al Porto Vecchio è stato accolto con emozione dallo Yacht Club Sanremo, di cui Tosetti è socio, e che ha voluto dargli il benvenuto issando il guidone del club gemellato Royal New Zealand Yacht Squadron di Auckland, da cui Alessandro era partito l’11 gennaio scorso per completare la sua partecipazione alla Global Solo Challenge.

Un’avventura tra oceani, tempeste e orche. A rendere ancora più epica la sua impresa è stato il singolare incidente avvenuto pochi giorni fa nello Stretto di Gibilterra, quando Aspra è stata colpita e danneggiata da un branco di orche, come raccontato dallo stesso Tosetti: “Mi ero preparato a una tempesta, mai avrei immaginato un assalto di orche. Per mezz’ora hanno malmenato la barca, colpendo in particolare il timone. Alla fine, con la barra di emergenza e tanta fortuna, sono riuscito a raggiungere il porto di Tarifa. Il danno era grave, ma ce l’ho fatta a ripartire. Se ho navigato 12 miglia così, potevo farne altre 800 per tornare a casa. Se è stato un momento difficile? Certo, il danno è stato evidente ma le orche erano piuttosto giocose, non ho avuto paura”.

Un ritorno simbolico e carico di significato. L’arrivo a Sanremo rappresenta la conclusione di un viaggio iniziato tra gli oceani del Sud e proseguito, giorno dopo giorno, con determinazione, competenza e spirito di avventura. “Alessandro incarna lo spirito più puro della vela e del nostro Club — commentano dallo Yacht Club Sanremo —. Ha navigato da solo intorno al mondo, affrontando ogni tipo di difficoltà, ma con la serenità e la passione di chi sa cosa vuol dire appartenere al mare”.

Dopo il meritato approdo, Tosetti e Aspra si godranno ora qualche giorno di riposo nelle acque di casa, ma il suo nome resterà nella storia della vela oceanica italiana e del club sanremese, come simbolo di resilienza, tecnica e profondo amore per il mare.