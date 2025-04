Sicurezza sui treni, assessore ai Trasporti replica alla Filt Cgil: "Rimasti isolati nel loro tentativo di propaganda a discapito di lavoratori e cittadini"

"La CGIL pensi più agli interessi dei lavoratori rispetto all’attuazione di comportamenti strumentali e di propaganda. Si sono seduti al tavolo già convinti di voler rompere il clima collaborativo, perseguendo il tanto peggio tanto meglio. La riunione che si è svolta ieri, alla quale hanno partecipato tutte le sigle sindacati, è stata positiva. Le dichiarazioni fatte dalla Filt CGIL sono assolutamente isolate e non vere. Hanno lasciato la riunione da soli dopo aver provato invano a fare campagna elettorale, mentre tutte le altre organizzazioni sindacali sono rimaste ancora a lungo al tavolo per confrontarsi e per costruire responsabilmente un percorso collaborativo con le istituzioni. Imparino dai loro colleghi invece di perseguire sterili azioni politiche". Si esprime così l'assessore regionale ai Trasporti in merito a quanto dichiarato oggi dalla Filt CGIL sulla riunione tenutasi ieri tra Regione Liguria e sindacati sul tema della sicurezza a bordo dei treni e delle stazioni.

"Il comportamento dei rappresentanti della CGIL è frutto di una modalità già vista - prosegue l'assessore-. Nonostante questo tipo di atteggiamento, noi continueremo a lavorare nell’interesse di tutti e proseguiremo nel confronto collaborativo, perché riteniamo che la strada da percorrere sia sempre questa e debba partire dall’ascolto e dal dialogo per costruire azioni concrete per i cittadini e non per i sondaggi".