Sanremo: altra multa dell'autovelox di Valle Armea tolta dal Giudice di Pace, sempre più automobilisti sul piede di guerra

Nuovo ricorso e nuova multa dell’autovelox cancellata, dal Giudice di Pace di Sanremo, Cristina Zeppa. Un automobilista, che aveva ricevuto la classica multa per essere transitato di fronte all’impianti che da alcuni anni è stato installato sull’Aurelia Bis in zona Valle Armea, poco distante dallo svincolo.

La multa in questione era stata rilevata il 13 settembre dello scorso anno e il verbale inviato nel successivo mese di ottobre. Rivoltosi all’avvocato Alberto Pezzini di Sanremo, l’automobilista si è rivolto al giudice di Pace. Il legale, per conto dell’automobilista, ha eccepito tra i motivi a suffragio della domanda, la mancata omologazione dello strumento autovelox utilizzato per rilevare la velocità. Si era prima costituito in Provincia ad Imperia che aveva rigetto il ricorso. Nel merito, evidenzia il Giudice di Pace, emerge sempre la mancata omologazione dello strumento utilizzato per rilevare la velocità.

Nonostante le numerose pronunce sulla questione, non si è ancora giunti ad una interpretazione unanime o, quantomeno, predominante in merito all’interpretazione del regolamento di attuazione al Codice della Strada in merito alle procedure di approvazione e omologazione dei dispositivi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

Malgrado il riconoscimento pressoché pacifico della differenza sostanziale tra le due procedure, ad animare il dibattito è la contrapposizione tra la tesi che, in ragione della differenza, ritiene necessarie entrambe, al fine della validità dell’accertamento del superamento della velocità e la tesi che, al contrario, nonostante la diversità, considera omologazione e approvazione alternative tra loro e, quindi, sufficiente una sola di esse.

Negli ultimi tempi sono sempre più gli automobilisti che si rivolgono al Giudice di Pace per le multe ricevute in relazione all’autovelox di Valle Armea e, visto che lo stesso giudice sta accogliendo tutti i ricorsi, è presumibile che aumentino sempre più.