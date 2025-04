Blackout in Spagna, il consigliere di Pigna Patrizia Stefani: "È stato allucinante, in un secondo il caos"

"È stato allucinante, in un secondo il caos". Con queste parole il consigliere comunale di minoranza a Pigna Patrizia Stefani definisce il blackout in Spagna, un'esperienza che ha vissuto in prima persona mentre era a Barcellona con il figlio.

"Barcellona, ore 12:30. Sembra l’inizio di un film. Cammini tranquilla tra le vie del centro e all’improvviso il buio" - racconta Stefani - "I negozi si spengono uno dopo l’altro. Bar e ristoranti abbassano le serrande in fretta. I telefoni smettono di funzionare. I bancomat sono inutilizzabili. I semafori sono spenti e la viabilità nel caos. La metro è chiusa e sbarrata. La gente si riversa per strada, confusa e agitata".