Riva Ligure: il 7 maggio un incontro del laboratorio di autostima con 'Noi4You' con la psicologa Laura Ferraro

Lo 'Sportello di Ascolto' Arma di Taggia-San Bartolomeo dell’associazione 'Noi4You' organizza un nuovo incontro del 'Laboratorio di Autostima', che si terrà mercoledì 7 maggio alle 21, nella sede del nuovo 'Centro Anziani' di via Nino Bixio 11 a Riva Ligure e sarà condotto dalla psicologa Laura Ferraro.

Il tema scelto per questa serata è la biblioterapia, ovvero quella disciplina, che utilizza libri, saggi, poesie, romanzi come forma di crescita personale e di cura, o se vogliamo dirla con le parole di Aristotele, di catarsi. Seppur possa sembrare una disciplina nuova, infatti, la biblioterapia ha origini antichissime: si narra che all’entrata dell’antica biblioteca di Alessandria d’Egitto vi fosse un’iscrizione che riportava le parole 'luogo di cura per l’anima'. In una società sempre più immersa nella tecnologia, in cui le cose da fare sono sempre di più e il tempo per farle è sempre di meno, dove si è costantemente bombardati da stimoli ed esistono innumerevoli forme di intrattenimento, trovare il tempo per fermarsi a leggere un libro cartaceo è

per molti diventato quasi impossibile, se non addirittura superfluo.

Nonostante questo, la lettura mantiene ancora oggi il suo potere terapeutico e vanta svariati benefici psicofisici. Tra le funzioni della lettura vi è quella di preparare il lettore alla vita reale, fargli sperimentare, attraverso il vissuto dei personaggi, una moltitudine di storie, eventi ed emozioni, insegnandogli strategie per gestirle meglio. A questo proposito durante l’incontro si parlerà di un libro in particolare, ovvero “La principessa che credeva nelle favole. Come liberarsi del proprio principe azzurro” di Marcia Grad Powers. E’ un libro che racconta, con la semplicità di una favola, le illusioni e disillusioni di una giovane donna che si trova a vivere una relazione tossica con il suo principe azzurro, finché decide di intraprendere un viaggio sul “Sentiero della Verità” alla riscoperta di sé stessa e dei suoi sogni. Il libro tratta tematiche quali la violenza di genere, l’autostima, la fiducia, l’amore per sé stessi, con la dolcezza adatta anche ad un pubblico più giovane.

Per poter beneficiare al meglio dell’incontro è consigliato portare con sé un libro, in quanto è previsto un breve momento iniziale di lettura individuale.