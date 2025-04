Bordighera, continua il 'piano asfalti': ecco i nuovi interventi in città

Continua con nuovi interventi il piano asfalti di Bordighera: stamattina la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento del manto stradale in corso Europa, via XX Settembre, via Aurelia (nel tratto dal civico 2 al civico 19) e alcune porzioni di via Romana.

“Sempre più sicurezza e più decoro urbano grazie a lavori che ogni anno, da inizio mandato, programmiamo su vie centrali e periferiche. Oggi abbiamo dato il via a opere per € 190.000, mentre è di ulteriori € 200.0000 la cifra che abbiamo già stanziato nell’ultima variazione di bilancio per asfalti in altre zone cittadine e per la nuova pavimentazione di via Pelloux”, dichiara il Sindaco Ingenito. “Inoltre, a conferma dell’attenzione proprio per la sicurezza stradale, confermo che sabato prossimo inizierà l’allestimento del cantiere e lunedì 5 maggio saranno consegnati i lavori per il marciapiede di via Vittorio Emanuele II lato mare tra via Roma e via Noaro”.

Il progetto approvato oggi per il rifacimento del manto stradale comprende scarifica, risanamento del sottofondo ove necessario, stesura di un tappeto di usura con spessore medio di tre centimetri, messa in quota dei chiusini, ricariche per livellamenti, risagomature, rifacimento segnaletica orizzontale.