Ventimiglia: domenica prossima nel centro storico un concerto lirico al centro culturale San Francesco

Il coro ANC Ventimigliese, in collaborazione con il comitato Pro Centro Storico e con il patrocinio della città di Ventimiglia organizza un evento imperdibile per gli amanti della musica lirica. Domenica prossima alle 17 si terrà un recital lirico al centro culturale San Francesco , in via Garibaldi nel centro storico. Sarà un pomeriggio dedicato all’arte, alla bellezza, all’eleganza con la partecipazione del soprano Nadiia Karpova e del basso Dario Amoroso che saranno accompagnati dal giovane talentuoso pianista Lorenzo Bordei.

Il concerto rappresenta un’opportunità unica per apprezzare la grande tradizione lirica in un contesto suggestivo come quello del nostro centro storico e l’ex chiesa barocca di san Francesco dove si svolgerà il recital. Il concerto nasce anche per inaugurare il piano elettrico che una socia del comitato Pro Centro Storico ha donato al centro culturale e che sarà a disposizione di tutti coloro che organizzeranno eventi musicali.