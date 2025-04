Ottimi riscontri commerciali e di gradimento nel fine settimana per la 'Primavera Bordigotta'

"Non possiamo che ritenerci soddisfatti per la giornata commerciale di Bordighera. Iniziata in salita, complice le previsioni del tempo che avevano previsto precipitazioni diffuse, la sovrapposizione con altre fiere degli ambulanti in contemporanea. Alle prime note della Filarmonica di Ventimiglia, il freddo si è sciolto e l’isola pedonale ha iniziato a riempirsi di turisti, famiglie, con molti negozi, bar e ristoranti aperti".

Sono le parole di Sergio Scibilia segretario provinciale di Confesercenti, che commenta così il weekend della 'Primavera Bordigotta' e che prosegue: "Una buona adesione dei nostri operatori locali, ma un leggero calo degli ambulanti". La giornata è proseguita con il Teatro dei Colori, un’animazione per i bimbi, i castelli gonfiabili in corso Italia. Tutto sotto il controllo della sempre efficiente e disponibile squadra della Protezione Civile di Bordighera.

"Sono periodi difficili - termina Scibilia - si sente la stanchezza dei nostri commercianti, un lavorare complicato, la riduzione degli affari e dei guadagni. La crisi del commercio fisso si sente, ci invade ogni giorno".