Carpasio, dopo 15 anni ritorna la passeggiata dell'Amicizia (foto)

Grande fermento per l'attesissima passeggiata che verrà riproposta quest'anno il 1 Maggio a Carpasio dopo 15 anni.

Un'evento organizzato da "Anima Carpasio" nato da un gruppo di volenterosi abitanti a Carpasio, e da molti ( furesti) che tutti insieme si adoperano per migliorare il Paese di Carpasio sempre e ci tengono a ribadire senza essere in contrasto alla Pro Loco ma come amano definirsi un supporto alla stessa. Molte le iniziative che la stessa Associazione sta svolgendo in questo periodo una fra tutte la piantumazione di fiori in molte Vie del Paese sostituzione della cartellonistica indicativa interna alle Vie stesse del Paese, pittura alle ringhiere ammalorate e molto altro. La Passeggiata dell'Amicizia è sempre stata amatissima per gli appassionati delle escursioni e per le bellezze naturalistiche che il Comune di Montalto Carpasio propone.

"Auguri di Buon lavoro a tutti i volontari della nuova Associazione e alla Pro Loco di Montalto Carpasio".