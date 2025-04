Citizen Promaster: l'orologio subacqueo perfetto per l'estate

Anche se la bella stagione è ancora lontana si sta avvicinando il periodo in cui l’orologio subacqueo diventa il compagno ideale per ogni avventura. Se pensi al mare, sport e sole, non c'è miglior scelta di un diver, e tra i migliori in circolazione troverai sicuramente quello che ti piace di più tra i modelli Citizen Promaster.

Grazie alla loro impermeabilità e resistenza, i diver sono ideali per chi ama il mare e le attività acquatiche. Anche se non tutti fanno immersioni profonde, questi orologi sono perfetti per affrontare la spiaggia, il mare e il caldo senza preoccupazioni. I nuovi Promaster in Super Titanium con movimento a carica solare Eco Drive sono un must have ideale per essere indossati in ogni occasione.

Se invece desideri un'orologio dalle caratteristiche estreme nella linea Citizen Promaster potrai trovare il top per chi cerca uno strumento professionale. Come i nuovi Gas diver che presentano una resistenza fino a 300 metri dove la valvola dell'elio fornisce la sicurezza che il vetro non venga espulso durante la risalita.

La gamma Citizen Promaster non si ferma solo ai modelli da uomo ma offre modelli studiati per le donne. Se fino ad oggi replicavano semplicemente il modello dai uomo riducendone le dimensioni ora con le nuove colorazioni possono raggiungere più facilmente il cuore femminile. Il movimento a carica solare Eco-Drive e la resistenza fino a 200mt rendono questi orologi comodi da indossare in ogni occasione.

Ogni orologio combina funzionalità e design, adattandosi a diversi stili e budget, dal professionista all'appassionato. Se vuoi un orologio che resista al mare, agli sport e che duri nel tempo, il Citizen Promaster è la scelta ideale. Scopri la collezione e preparati a vivere l'estate con stile. Potrai scoprire una ricca disponibilità su Gioielli Paladini, uno tra i concessionari ufficiali più riforniti.

















