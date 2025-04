Sicurezza stradale a Sanremo: sopralluogo in valle Armea per un progetto di modifica della viabilità

Nell’ambito di un piano di riqualificazione di Valle Armea, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, è stato effettuato un sopralluogo in un tratto che, per conformità della strada, presenza elementi di pericolosità per l’incrocio di mezzi pesanti in una doppia curva. Il tratto in questione, a monte del cimitero, si trova all’altezza del civico 139, in prossimità di un’attività privata di centro revisioni. Al sopralluogo hanno partecipato Massimo Donzella, assessore ai lavori pubblici, Alessandra Pavone, consigliere comunale e i tecnici dell’ufficio viabilità.

L’iter, finanziato con un avanzo di esercizio, era già stato avviato durante la precedente amministrazione comunale, quando era stato affidato un incarico tecnico per la progettazione della modifica del tracciato, con l’eliminazione di una doppia curva tramite un intervento concordato su un’area attualmente occupata da un’attività privata. Il progetto è ora seguito e portato avanti anche dall’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Mager.

“Durante il sopralluogo abbiamo preso direttamente visione delle possibili soluzioni tecniche da adottare – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – La nostra intenzione, infatti, è quella di trovare un accordo, sostenibile da ambo le parti, che possa permettere l’intervento sulla sede stradale modificandone la viabilità. Un progetto che vuole garantire la sicurezza di tutti coloro che utilizzano questo tratto di strada, dai residenti di Valle Armea alle numerose attività produttive presenti a monte della zona in questione”.