Sanremo: emessi due nuovi divieti di balneazione in città, stop sul lungomare Calvino rio San Bernardo

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha emesso due ordinanze con le quali viene stabilito il divieto di balneazione in due zone della città: nello specifico, si tratta del Lungomare Calvino e della Foce Rio San Bernardo, a seguito di segnalazione giunta da parte dell'Arpal per le analisi effettuate nei due punti, rilevando valori di Escherichia Coli ed Enterococchi intestinali oltre i parametri previsti.

Si tratta di due nuovi brutti colpi per la città dei fiori, dopo il divieto 'fisso' che permarrà sul lungomare Trento Trieste per tutto il 2025. Due nuovi divieti, che riguardano il secondo lungomare centrale di Sanremo e la zona a ridosso del quartiere Foce. Il tutto a ridosso del ponte del 1° maggio che, come quello dello scorso weekend si preannuncia pieno di turisti e con un meteo particolarmente accattivante per gli amanti della tintarella e, perchè no, del primo bagno di stagione.

Nei prossimi giorni verranno affissi tutti i segnali per informare del divieto, in attesa che, un successivo campionamento, possa dare risultati conformi e permettere la rimozione dell'ordinanza.