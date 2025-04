Formazione: apre oggi il bando di Regione Liguria per nuovi percorsi Its, dal Fse risorse per 5 milioni di euro

Apre oggi, lunedì 28 aprile, il nuovo avviso pubblico da 5 milioni di euro approvato da Regione Liguria per la presentazione di percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS), da avviare nell’anno formativo 2025-2026. La misura, finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027, fa parte della programmazione quadrimestrale degli interventi approvata a gennaio dalla Giunta regionale e vuole rafforzare l’offerta formativa nel settore tecnologico dei 6 ITS Academy presenti sul territorio ligure, rispondendo alle esigenze di competenze avanzate del mercato del lavoro e incentivando l’occupazione dei giovani al termine del percorso di formazione.

“Con questa iniziativa riusciamo concretamente ad avvicinare il mondo della formazione a quello lavorativo, in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – commenta l’assessore alla Formazione di Regione Liguria Simona Ferro. – L’avviso pubblico, infatti, consentirà di finanziare fino a 14 nuovi corsi ITS destinati a circa 300 giovani. Garantire percorsi di alta specializzazione tecnologica sempre più innovativi e completi ci permette di rispondere in modo efficace al fabbisogno di un mercato del lavoro in continua evoluzione”.

“I nostri ITS rappresentano un’eccellenza a livello italiano, vogliamo continuare lungo la strada tracciata in questi anni, confermando quanto di buono fatto– dichiara l’assessore regionale alla Programma del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola –. Chi termina le academy, infatti, trova lavoro in Liguria entro pochi mesi e tutti i percorsi godono dell’interesse costante del mondo delle imprese. Da oggi fino al 27 maggio mettiamo a disposizione 5 milioni di euro dal Fse per rafforzare e ampliare ancora i nostri percorsi, ma soprattutto convincere sempre più persone possibili della bontà dell’istruzione fornita dagli ITS”. Gli ITS Academy sono istituti di alta specializzazione tecnologica che offrono percorsi biennali o triennali, creando opportunità per i giovani di acquisire competenze professionali richieste dalle imprese. Questi percorsi rappresentano un canale complementare rispetto alla formazione universitaria, fornendo un titolo terziario e preparando gli studenti a rispondere alle sfide dell’innovazione e della tecnologia.

Gli obiettivi dell’avviso pubblico di Regione Liguria, nel dettaglio, sono: rafforzare la qualità dell’offerta formativa, garantendo stabilità e migliorando le performance degli ITS Academy; innovare l’offerta formativa, potenziando i corsi e allineandoli alle esigenze emergenti del mercato del lavoro; rispondere alle richieste delle imprese, favorendo la connessione tra i percorsi formativi e i fabbisogni di ricerca e innovazione; promuovere l’integrazione tra istruzione e lavoro, attraverso esperienze pratiche e la preparazione di giovani e adulti per un mercato del lavoro in continua evoluzione; rafforzare la coesione tra gli ITS, la formazione professionale (IeFp), l’IFTS e le Università, creando un sistema educativo integrato e complementare; espandere l’offerta di formazione terziaria non universitaria, per garantire la copertura del fabbisogno formativo in tutta la Liguria, rispondendo alle esigenze specifiche dei settori economici e professionali locali; sostenere l'espansione del Sistema ITS, migliorando l’offerta formativa in sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I progetti potranno essere presentati dalle Fondazioni ITS Academy liguri a Regione Liguria fino alle 12 del 27 maggio, esclusivamente tramite il sistema informativo regionale condiviso FpOpenGolfo.