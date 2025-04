Buon compleanno Libereso.

Libereso Guglielmi, un personaggio eccezionale che ha lasciato un’impronta nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerlo, oggi avrebbe celebrato il suo centesimo compleanno. A cent’anni dalla sua nascita, familiari e amici, insieme all'amministrazione comunale, si sono riuniti ieri al teatro del Casinò per un concerto di musica classica in suo onore. La musica, così come la natura, possiede la magia di evocare emozioni e di farci ricordare le persone che hanno reso la nostra vita più luminosa. E senza dubbio, Libereso rientra tra queste.

Il concerto, ricco di bellezza e emozioni, ha generato un’atmosfera coinvolgente ed ha offerto a familiari ed amici un’occasione per condividere aneddoti e ricordi. Libereso non è stato un semplice giardiniere, ma un maestro per molti di noi, insegnandoci a osservare, apprezzare e rispettare il nostro ambiente naturale. La sua saggezza e la sua straordinaria passione per la vita e la natura erano presenti nei ricordi di quanti ieri hanno affollato il teatro e che ricordavano con grande emozione la festa del suo novantesimo compleanno al Villaggio dei Fiori. In un’epoca sempre più lontana dalla natura, le sue lezioni continuano a essere attuali, così come il suo invito a riconoscere la bellezza nelle piccole cose.

Rendere onore a un uomo il cui spirito continua a vivere tra le piante e i fiori attraverso un concerto intitolato “La forza della natura” è stata un’iniziativa meritevole, e ciò va riconosciuto all’amministrazione comunale di Sanremo, al sindaco e all’assessore alla cultura. Il titolo richiama l’evento che si è tenuto al Forte di Santa Tecla dal 2017 al 2019 e che ha riscosso un enorme successo e di cui il web offre ancora un ricordo vivo.

Nel corso di quest’anno, Libereso sarà ricordato in tutta Italia con iniziative promosse da coloro che lo hanno conosciuto, amato e apprezzato. Già molte iniziative si sono svolte, e altre seguiranno fino alla fine dell’anno. Sebbene sia impossibile menzionarle tutte, due in particolare meritano di essere sottolineate: a maggio, a Firenze sarà presentata la ristampa del suo libro “Ricette per ogni stagione”, a giugno nella Marche ci sarà un altro concerto “Il valzer dei fiori” che il maestro Ennio Cominetti ha preparato in suo onore.

Ed è una buona notizia che anche Sanremo, vincitrice del bando “Fondazione Italia Patria della Bellezza 2025” lo ricordi con amore e con affetto con un interessante programma iniziato ieri con un grande successo.

Buon compleanno Libereso.