Maltempo, ramo pericolante a Vallecrosia: vigili del fuoco in azione (Foto)

Vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia in azione a Vallecrosia. Nel pomeriggio odierno, gli uomini del 115 sono intervenuti in via Cristoforo Colombo, nei pressi del supermercato Eurospin, per tagliare un ramo pericolante.

Probabilmente a causa del maltempo e del vento, che si stanno abbattendo sulla nostra provincia, il ramo di un pino è risultato pericolante sia per l'incolumità dei pedoni che dei mezzi in transito lungo la via e così i vigili del fuoco con il supporto dell'autoscala sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area.

La strada è stata così chiusa dalla polizia locale il tempo necessario per consentire la rimozione del ramo pericolante.