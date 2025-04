La Pigna di Sanremo nel segno di Michelangelo Pistoletto, Dedali: "Ispirati dalla sua visione del Terzo Paradiso" (Foto)

“La Pigna di Sanremo è, da oltre un decennio, ispirata al pensiero di Michelangelo Pistoletto. Un percorso che ha dato vita a progetti concreti, fatti di arte, partecipazione e attenzione al territorio”. Con queste parole l’assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Enza Dedali, ha voluto rendere omaggio al celebre artista e candidato al Premio Nobel per la Pace, ospite nei giorni scorsi dei Martedì Letterari del Casinò, dove ha presentato il suo ultimo libro “La formula della Creazione”.

Un omaggio sentito, che parte da lontano. “Già dal 2010 – ha spiegato Dedali – abbiamo iniziato a lavorare nel solco delle idee di Pistoletto. Ci ha ispirati con la sua visione del Terzo Paradiso, e la Pigna è diventata un laboratorio a cielo aperto di rigenerazione urbana, sociale e culturale. Un’esperienza che ci ha dato e continua a darci grande soddisfazione”.

Il riferimento al Terzo Paradiso – il simbolo creato da Pistoletto come rappresentazione di un’armonia tra natura e artificio – si è tradotto in diverse iniziative nel centro storico matuziano, con l’obiettivo di unire arte e cittadinanza attiva, bellezza e consapevolezza. “La Pigna – ha aggiunto l’assessore – è espressione tangibile di come l’arte possa farsi strumento di cambiamento, soprattutto quando incontra le comunità locali e lavora per valorizzarle. È importante raccontare tutto questo: la nostra è stata ed è un’esperienza viva, condivisa, che parla a tante generazioni”.

Nel suo intervento, Dedali ha ricordato anche l’intenso legame costruito con Pistoletto in questi anni: “Con lui abbiamo condiviso momenti significativi anche fuori Sanremo, come quelli alle Gianchette o alla frontiera di Ventimiglia. È una figura che ha saputo interpretare il nostro tempo, senza mai dimenticare l’impegno sociale dell’arte. A Sanremo, grazie anche al suo contributo, abbiamo provato a portare avanti un’idea di cultura come cura, bellezza e impegno”.

Parole che riconoscono non solo l’importanza dell’artista a livello internazionale, ma anche il valore umano e sociale delle sue visioni. Un filo che lega il Terzo Paradiso ai vicoli della Pigna, dove ogni giorno l’arte incontra la vita.