Diatriba tra Bordighera e Sanremo per i 'parmureli' in Vaticano, la Cumpagnia d’a Parmura: "E' importante lavorare per tutelarli"

"Nei giorni precedenti la Domenica delle Palme, in cui eravamo assorti nell’attività dell’intreccio dei 'parmureli', è emersa una diatriba tra Bordighera e Sanremo sull’invio delle foglie di palma intrecciate in Vaticano. Lungi da noi prendere posizione nel merito, anche perché questo tipo di vicende rischiano di sfociare solo in oramai antistorici campanilismi. Riteniamo, invece, importantissimo lavorare per la tutela dei parmureli, da interpretare attraverso la valorizzazione di una filiera lunga che parta dalla salvaguardia delle palme fino all’offerta di un prodotto rispettoso dei disciplinari che la tradizione ci ha tramandato. Una tradizione legata ad un territorio (questo lembo di Liguria) per il quale occorre mantenere il prestigioso privilegio pontificio" - dice la “Cumpagnia d’a Parmura” di Bordighera.

"Condividiamo quanto auspicato dal nostro Vescovo circa la necessità di mettere insieme intelligenze ideative e perizie artigianali, capaci di affrontare le diverse complessità che la materia continua a far emergere" - afferma - "Ricordando che il nostro sodalizio da sempre opera per la promozione del parmurelu De.Co. di Bordighera, restiamo parimenti sempre disponibili ad ogni iniziativa che le amministrazioni, nel merito, vorranno attuare".

"Confidiamo, infine, nell’intervento delle Amministrazioni affinché elaborino un progetto risolutivo circa la titolarità delle spedizioni vaticane che, secondo noi, devono risultare frutto di sinergie territoriali piuttosto che divisioni campanilistiche" - sottolinea.