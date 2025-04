Amaie Energia in visita da Geofor: scambio di buone pratiche nella gestione dei mezzi per l’igiene urbana

In linea con gli accordi programmatici definiti in occasione degli incontri istituzionali di fine 2024 tra i vertici di Amaie Energia e Servizi (Presidente Sergio Tommasini e Direttore generale Luca Pesce) e quelli della Geofor, sono in corso diversi incontri per scambio di esperienze e condivisione delle procedure operative nel settore igiene urbana.

Geofor S.p.A. è controllata al 100% da Retiambiente S.p.A., società interamente pubblica che dal 1° gennaio 2021 è il gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani per l’ATO Toscana Costa nel perimetro delle quattro province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara. Un colosso da oltre 100 ml di euro.

In particolare è in corso un incontro sulla gestione dei mezzi. Francesco Davini, Responsabile della gestione parco mezzi della Geofor (oltre 450 mezzi in gestione) e Antonio Franza, Vice Capo Squadra di Amaie Energia e Servizi incaricato per la flotta aziendale ( foto allegata ).

Dott. Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia e Servizi: "Il dialogo e la condivisione di esperienze tra società partecipate pubbliche rappresentano un elemento strategico per migliorare la qualità dei servizi, favorire l’innovazione e garantire una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse pubbliche"

Ing. Luca Pesce, Direttore Generale di Amaie Energia e Servizi: "Per quanto riguarda la gestione dei mezzi, collegandosi alla complessa gestione delle Geofor e dell'ampio territorio che devono coprire con il servizio di raccolta e spazzamento, abbiamo mandato in trasferta Antonio Franza per uno scambio di buone pratiche. Confrontarsi consente di replicare modelli gestionali di successo, evitando errori già sperimentati da altri".