Bakecaincontrii.com commenta il nuovo codice ATECO per la prostituzione: “Un passo avanti per la sicurezza, il riconoscimento e la dignità professionale”

La recente introduzione da parte dell’Agenzia delle Entrate del codice ATECO 96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca, con l’esplicito riferimento alle “prestazioni sessuali consensuali”, segna un momento storico per il settore del sex work in Italia . Per la prima volta, chi opera come escort o lavoratrice/lavoratore sessuale ha la possibilità di aprire una partita IVA, fatturare legalmente e versare i contributi previdenziali come qualunque altro lavoratore autonomo

Questa novità, che allinea l’Italia a un approccio più realistico e progressista, rappresenta un passo importante verso la legittimazione sociale, economica e giuridica di un’attività spesso stigmatizzata, ma che esiste da sempre.

In quanto leader in Italia nel settore degli annunci per adulti, bakecaincontrii.com accoglie con favore questa decisione, che va nella direzione di una maggiore trasparenza e sicurezza per tutte le persone coinvolte.

Con milioni di visite mensili e migliaia di annunci attivi, Bakecaincontrii.com è la piattaforma più grande, sicura e strutturata del Paese, punto di riferimento per chi cerca visibilità e tutela in questo mercato. Inoltre, l' Instagram ufficiale di Bakeca Incontri conta molti follower e contenuti utili per gli utenti. Il nostro lavoro quotidiano è orientato a rendere il settore sempre più professionale, affidabile e responsabile.

“Dare una cornice legale chiara e concreta al sex work è un segnale culturale forte, che riconosce dignità, autonomia e valore a chi sceglie liberamente di lavorare in questo ambito.”

Il confronto con l’Europa: cosa possiamo imparare?

In diversi Paesi europei, il sex work è già da tempo legalizzato e regolamentato, con benefici concreti per lavoratori, clienti e società nel suo complesso:

Germania: il sex work è legale dal 2002. Le lavoratrici possono registrarsi, pagare le tasse, accedere all’assistenza sanitaria e avere contratti di lavoro. Il sistema consente un maggior controllo, riducendo l’illegalità e migliorando le condizioni di sicurezza.

Paesi Bassi: in Olanda il lavoro sessuale è riconosciuto come professione legittima. Le operatrici possono aprire attività in proprio, usufruire di contributi pensionistici e accedere a mutui o prestiti. Le autorità controllano regolarmente il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

Svizzera: qui il settore è completamente regolamentato. Chi lavora come escort o sex worker può farlo legalmente, versando contributi e accedendo a protezioni sociali. Il paese ha investito molto anche in prevenzione, supporto psicologico e tutela contro lo sfruttamento.

In tutti questi contesti, la regolamentazione ha portato vantaggi tangibili:

Maggiore protezione per chi lavora, grazie a contratti e assistenza

Riduzione delle attività illegali e dello sfruttamento

Miglioramento della sicurezza sanitaria e sociale

Un contributo economico reale al PIL

Un cambio di percezione culturale: dal pregiudizio al rispetto

L’Italia può trarre ispirazione da questi modelli, partendo da questa prima apertura normativa per costruire un futuro in cui anche il sex work sia pienamente riconosciuto, rispettato e tutelato.

L’impegno di Bakecaincontrii.com

In questo scenario in evoluzione, Bakecaincontrii.com continua a investire per rendere la piattaforma uno spazio sicuro, trasparente e moderno per chiunque desideri lavorare nel settore in modo libero e consapevole.

I nostri strumenti per la tutela della sicurezza e dell’affidabilità comprendono:

Verifica dei documenti d’identità degli inserzionisti

Sistemi di segnalazione rapida e supporto immediato

Politiche attive per la protezione dei dati e della privacy

Siamo convinti che questa nuova apertura legislativa possa rappresentare l’inizio di un percorso di evoluzione importante. Un’economia più inclusiva e un settore più professionale passano anche da scelte coraggiose come questa.

















