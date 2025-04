Taggia, questa mattina il Consiglio Comunale dei Ragazzi: tra educazione civica e ambiente, i giovani protagonisti della partecipazione (Foto)

Si sta tenendo in queste ore, nella Sala Consiliare del Comune di Taggia, un nuovo appuntamento con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, coinvolgendo gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado.

La seduta è stata suddivisa in due momenti: dalle 9 alle 11 si è riunito il Consiglio della Scuola Primaria, mentre dalle 11 alle 13 sarà il turno degli studenti della Secondaria. Un’occasione preziosa per confrontarsi, imparare il funzionamento della macchina amministrativa e discutere progetti che riguardano direttamente la loro quotidianità scolastica e cittadina.

All’ordine del giorno, cinque punti: l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, lo stato di avanzamento delle attività già deliberate, la celebrazione del 25 aprile, gli Stati Generali della Partecipazione 2025 e infine le varie ed eventuali.

Presente all'incontro anche Maurizio Liberto, Ispettore Ambientale del Comune di Taggia, che ha voluto ringraziare personalmente i giovani consiglieri per il loro contributo concreto alla sensibilizzazione ambientale: “Innanzitutto volevo ringraziarvi per l'impegno che avete avuto per questa iniziativa sulla raccolta differenziata, ossia i disegni che sono diventati adesivi e che verranno attaccati da voi presso le batterie che abbiamo sul nostro territorio, le batterie della raccolta differenziata. Vi comunico che, in accordo con le vostre maestre, giovedì 29 maggio faremo l'uscita tripla, quindi Taggia, Leva e Arma, dove andremo ad appiccicare gli adesivi della batteria delle scuole: alla scuola Soleri, alla scuola Mazzini, alla scuola Pastoghi e successivamente li andremo ad attaccare in altre batterie sempre nelle zone vicine alle scuole”.

Tra le autorità presenti anche l’Assessore al Turismo Barbara Dumarte, che ha portato il saluto dell’amministrazione, sottolineando l’importanza di queste iniziative per avvicinare le nuove generazioni alla vita civica e amministrativa.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta per la città un laboratorio di cittadinanza attiva e consapevole, in cui i più giovani non solo imparano, ma diventano protagonisti del cambiamento e promotori di valori fondamentali come la partecipazione, la memoria, l’ambiente e il senso di comunità.