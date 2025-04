Santo Stefano al Mare: convegno Fisascat all’Aregai Marina Hotel & Residence del Gruppo Cozzi Parodi

All’Aregai Marina Hotel & Residence di Santo Stefano al Mare è in corso di svolgimento il 21° congresso della Fisascat Cisl Liguria, la federazione del turismo e del commercio del sindacato, alla presenza del segretario generale Fisascat Cisl Liguria Massimiliano Scialanca, del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri e segretario generale Fisascat Davide Guarini. Presenti anche l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi e i rappresentanti delle associazioni datoriali della provincia di Imperia.

L’incontro ha avuto inizio alle 10 e si concluderà intorno alle 17:30. Un’importante occasione di confronto sulle sfide del mondo del lavoro, attraverso l’analisi delle esigenze dei lavoratori e il rafforzamento del dialogo tra istituzioni e parti sociali.

L’Aregai Marina Hotel & Residence del Gruppo Cozzi Parodi si conferma struttura scelta per i congressi grazie alla sua combinazione di comfort, servizi e posizione privilegiata sulla Riviera dei Fiori. Dispone di sale meeting attrezzate, con spazi moderni e tecnologicamente avanzati per conferenze e incontri aziendali, di servizi business come Wi-Fi, supporto tecnico e catering personalizzato. E poi è una location strategica, facilmente raggiungibile, senza problemi di parcheggio e immersa in uno splendido contesto sul mare.