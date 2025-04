Sanremo: da lunedì prossimo si potrà prenotare lo Scuolabus per l'anno scolastico 2025/2026

Come ogni anno scatterà, lunedì prossimo, la possibilità per presentare la domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025/2026 a Sanremo. Le domande dovranno essere presentate entro il 10 agosto.

Le norme per la presentazione sono identiche a quello dello scorso anno e, ovviamente, gli alunni che saranno iscritti dovranno avere la residenza anagrafica o il domicilio a Sanremo e dovranno frequentare una scuola d’infanzia, primaria o secondaria di primo grado di quelle statali nella città dei fiori.

Il costo mensile per il trasporto scolastico è fissato in 25 euro, quota per la quale non sono previste riduzioni o gratuità. La domanda deve indicare la scuola frequentata tra scuole dell’infanzia: M.Goretti, San Pietro, E. Moro; le Primarie: E. Moro, Rubino, San Giacomo, San Pietro, Bussana e Coldirodi; le Secondarie di primo grado: D.Alighieri, Pascoli, Bussana, Nobel e Coldirodi.