Ricerca e innovazione: presentati i 12 progetti delle imprese aggregate al polo Transit e cofinanziati da Regione

Sono stati presentati nella sede di Confindustria a Genova i 12 progetti delle imprese aggregate al Polo TRANSIT (Tecnologie e Ricerca, Network, Sicurezza ed Intermodalità nei Trasporti) che Regione Liguria ha cofinanziato nell’ambito della programmazione PR Fesr 2021-2027.



“Siamo giunti alla terza giornata di restituzione del grande lavoro portato avanti dai cinque Poli di Ricerca e Innovazione regionali. Oggi il focus è sul Polo Transit e su tutte le imprese che gravitano attorno a questo ecosistema che rappresenta un punto di riferimento territoriale nell’ambito della logistica e dei trasporti – sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Ricerca e Innovazione Alessio Piana – In particolare, grazie a un contributo regionale di oltre 6 milioni di euro, siamo riusciti a stimolare sul territorio progetti che porteranno ricadute positive per quasi 13 milioni di euro in termini di mobilità sostenibile, sicurezza del trasporto e manutenzione intelligente”.



I progetti sono stati presentati anche alla presenza della rappresentante della Commissione Europea DG Regio Unità Italia-Malta Carla Michelini e di Annamaria Poso del Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in videocollegamento), del presidente di SIIT Remo Pertica e del direttore tecnico di SIIT Bruno Conterno, in qualità di soggetto gestore del Polo. Tre i cluster individuati: la mobilità sostenibile, con 5 progetti presentati (BAAS, GREENGO, FLEXYMOBILITY, MOBIQUITY, ECODELIVERY); la logistica e la portualità, con 4 progetti presentati (TRUST, TULIP, DEMOS, BAI4LOG); la sicurezza nei trasporti, con 3 progetti presentati (AI.WAY.PORT, ARESA, HELMET).

“Un’occasione importante, che coincide con i primi vent’anni del Distretto SIIT, per dare evidenza della vitalità e della capacità delle nostre piccole e medie imprese di sfruttare le opportunità del Fesr gestite da Regione per fare innovazione con progetti sempre più orientati all’industria”, sottolinea il presidente di SIIT, Remo Pertica.



Martedì 8 aprile sarà la volta delle imprese aggregate al Polo SOSIA (Automazione e Sicurezza) che presenteranno, nella sede di Confindustria a Genova (dalle 9 alle 13), i 18 progetti sviluppati e cofinanziati dai fondi regionali del PR Fesr 2021-2027.

A questo link è possibile scaricare il programma e iscriversi all’evento: https://www.regione.liguria.it/homepage-fondi-europei/ultime-dal-canale/poli-progettistrategici.html