Ventimiglia, il sindaco autorizza la proroga dell’accensione dei riscaldamenti fino al 16 aprile

Considerato che negli ultimi giorni il clima è caratterizzato da escursioni termiche, dovute ad un repentino abbassamento della temperatura in determinate fasce orarie, soprattutto in alcune zone, che non consentono di avere negli ambienti di abitazione temperature idonee alla soglia di benessere, il Sindaco, Flavio Di Muro, ha autorizzato l’accensione degli impianti di riscaldamento sino al 16 aprile 2025 negli edifici pubblici e privati, per un massimo di 5 ore al giorno, liberamente articolabili nell’arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. n. 74/2013.

L’obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute.