Trasporti, le stazioni ferroviarie di Diano Marina e Bordighera entrano nel circuito Sale blu per le persone con ridotta mobilità

Da oggi, martedì 1° aprile, le stazioni ferroviarie di Diano Marina e Bordighera entrano ufficialmente nel circuito Sale Blu di Rfi – Rete ferroviaria italiana.

Questo importante passaggio garantirà alle persone con ridotta mobilità servizi di: accoglienza in stazione a bordo treno, accompagnamento in stazione per eventuale ritiro biglietto, accompagnamento a bordo del treno in partenza al posto assegnato o dal treno all’uscita dalla stazione o all’interscambio con altro treno, oltre a un eventuale servizio di portabagagli.

“Come Regione Liguria abbiamo lavorato al Tavolo creato con Rfi, Consulta Regionale dell’Handicap e Difensore Civico per arrivare a questo importante risultato che aggiunge altre due stazioni al fondamentale circuito sale Blu – commenta l’assessore ai Trasporti Marco Scajola -. Ogni utente deve poter contare sulle migliori condizioni di viaggio possibili e soprattutto nessuno deve rimanere indietro. Continueremo a lavorare per far sì che tutte le stazioni ferroviarie liguri possano, in breve tempo, essere parte integrante di questo circuito. L’inclusione è infatti uno dei principali obiettivi della nostra amministrazione regionale nei trasporti, così come in tutti gli altri settori compreso, ovviamente, l’importante piano di abbattimento delle barriere architettoniche che stiamo portando avanti insieme ai Comuni”.

Le sale Blu sono aperte tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 6.45 alle 21.30, e forniscono informazioni e prenotazioni per i servizi di assistenza erogati 24h su 24h nelle stazioni del circuito. È inoltre a disposizione dell’utenza il servizio Sala Blu online che consente ai viaggiatori con ridotta mobilità di richiedere il servizio di assistenza da remoto compilando un semplice web form.