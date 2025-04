Borghi in fiore 2025, selezionati gli otto comuni partecipanti al contest per eleggere il paese più fiorito della Liguria. Assessore Lombardi: "Si vota dal 20 al 22 aprile"

Sono stati selezionati gli otto comuni che prenderanno parte alla terza edizione di “Borghi in fiore”, il contest social promosso dall'assessorato al Turismo di Regione Liguria con la collaborazione del Distretto Florovivaistico Ligure che premierà l’allestimento fiorito più bello della Liguria. Dal 20 al 22 aprile sarà possibile votare il proprio borgo preferito mettendo un like alle foto che saranno postate sul profilo Facebook di Regione Liguria. Ad aggiudicarsi la vittoria sarà la località fiorita che raccoglierà più ‘mi piace’.

I borghi partecipanti, come di consueto, sono due per ogni provincia, uno costiero e uno dell’entroterra. Per la provincia di Imperia saranno in corsa Cervo e Perinaldo, per quella di Savona Borgio Verezzi e Millesimo, per la Città metropolitana di Genova Santa Margherita Ligure e Santo Stefano d'Aveto e per la provincia della Spezia Ameglia e Varese Ligure. “Borghi in Fiore” ha l’obiettivo di promuovere una delle attività più caratteristiche della Liguria, il florovivaismo, e al contempo far conoscere la bellezza e le tradizioni dei borghi liguri.

Requisiti per la domanda di accesso al contest è che il Comune abbia almeno una Bandiera Blu o una Bandiera Arancione o che sia riconosciuto tra “I Borghi più belli d'Italia”.

Nelle precedenti edizioni a trionfare sono stati: nel 2023 Framura (SP) che aveva totalizzato 3.080 like (primo tra i Comuni dell’entroterra Pignone, anch'esso in provincia della Spezia) mentre lo scorso anno ha vinto Laigueglia (SV) con 3.882 “mi piace” (primo tra i Comuni dell’entroterra Molini di Triora nell'imperiese).

"Borghi in Fiore è un contest che già lo scorso anno, alla seconda edizione, ha ottenuto un enorme successo con un incremento di oltre tremila ‘mi piace’ e circa ventimila visualizzazioni rispetto all'anno precedente, a testimonianza del fatto che tutti vogliono vincere una stimolante competizione che significa non solo bellezza, ma anche visibilità – dichiara l’assessore al Turismo Luca Lombardi – Mando un enorme in bocca al lupo a tutte le amministrazioni comunali coinvolte: naturalmente nei prossimi giorni visiterò personalmente questi splendidi luoghi, non solo per ammirare le magnifiche installazioni floreali realizzate, ma per ribadire l’attenzione della Regione ai nostri borghi, una straordinaria risorsa dal punto di vista turistico”.