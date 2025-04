Sanremo: ricostruito dalla squadra di pronto intervento un muro in strada rotabile Capo Nero

Proseguono, sia nel centro cittadino sia nelle zone periferiche, i lavori della squadra di pronto intervento del Comune. Gli operai negli ultimi giorni hanno continuato ad operare lungo la strada rotabile Capo Nero, che collega Coldirodi con l’Aurelia tra Sanremo e Ospedaletti, dove è stato ricostruito un muretto che era crollato a seguito del maltempo. Ai bordi della strada si è poi conclusa la pulizia, con la rimozione dei detriti che si erano accumulati dopo le ultime piogge.

Le operazioni di pulizia hanno riguardato anche via Mario Calvino, dove sono state liberate le cunette dal fango che rischiava di comprometterne la funzionalità con la raccolta e il deflusso dell’acqua.

I lavori sui marciapiedi, già in atto in diverse zone della città, hanno interessato in questi giorni corso Garibaldi, con la sostituzione del piastrellato che risultava danneggiato.

Interventi infine sulle griglie presenti sul fondo stradale in corso Inglesi e in via Monte Ortigara, verso il centro di raccolta, dove è stato ripristinato anche l’asfalto in alcune parti che presentavano cedimenti o buche.