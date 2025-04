Risorse idriche, la Provincia di imperia ai “Rencontres azureens de l’eau” a Nizza

Un progetto che prevede una spesa di 730 mila euro, finanziata con fondi europei, per il recupero della diga della Ferraia, ad Aquila d’Arroscia. L’intervento è stato illustrato nei giorni scorsi dalla Provincia di Imperia al convegno “Rencontres azuréens de l’eau”, in Francia, a Nizza. Il progetto - inserito nell’ambito del programma transfrontaliero Interreg Alcotra 2021-2027 – vede come capofila la Provincia di Imperia (i partner italiani sono la Provincia di Cuneo, la Regione Valle d’Aosta, l’Anci Liguria; quelli francesi sono la Carf, ovvero la Communauté d’agglomeration de la riviera francaise che fa capo a Mentone, le società EA-Ecoentreprises e l’Avitem, ovvero l’Agence des villes e territoires mediterranéens durables). I lavori previsti sono quelli del recupero della diga ad Aquila d’Arroscia, che consentiranno di rimettere in funzione un invaso ad uso irriguo che serve circa quattrocento utenze della Valle Arroscia. Le fasi dell’intervento prevedono inizialmente la pulizia, il recupero e la rinaturalizzazione del sito.

"Si tratta di un intervento molto importante nell’ambito delle azioni che stiamo portando avanti per sfruttare ogni risorsa idrica che il territorio ci offre, commenta il presidente della Provincia Claudio Scajola, nel rispetto dell’ambiente. Il progetto è un esempio di cooperazione italo-francese per raggiungere un obiettivo comune: la riduzione degli effetti dei periodi di siccità che stanno caratterizzando il cambiamento climatico".